Фото: rp-lnr.ru
Находящиеся за решеткой украинцы потребовали миллион долларов у ФСБ РФ в обмен на отмену серии терактов в Москве. Об этом пишет Life со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Молодые люди отправили письмо с условиями на электронную почту ведомства. В тексте они сообщили, что подготовили теракты в метро, на вокзалах и в аэропортах столицы РФ. Для убедительности, злоумышленники по тексту раскидали маскировку - фразы "Хайль, Гитлер" и "АУЕ".
При этом силовикам без трудностей нашли отправителей писем, поскольку неизвестные оставили свои номера. В ходе проверки стало известно, что послания отправили украинцы, находящиеся в тюрьме.
Комментарии
А вертолёт ?
Как страшно то! Хе-Хе.