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СМИ: Nissan выпускал автомобили с нарушениями в течение 20 лет

, ИА "Амител"

Фото: carsunit.ru

Автоконцерн Nissan нарушал процедуру финальной проверки качества выпускаемых машин не менее 20 лет. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на японскую телекомпанию NHK.

При этом телеканал приводит недавнее заявление гендиректора компании Хирото Сакавы от 19 сентября, который сообщил, что система подготовки инспекторов качества последние 20 лет оставалась неизменной. Однако вечером того же дня стало известно о том, что Nissan на две недели приостанавливает производство автомобилей для японского рынка.

4 октября на всех шести заводах Nissan в Японии прошли обыски в связи с тем, что процедура проверки безопасности на автоконцерне не соответствовала требованиям законодательства. При этом компании пришлось отозвать 1,2 млн машин, проданных в стране за последние три года. После этого министр земли, инфраструктуры и транспорта Кеити Исии сообщил о начале проверок на сборочных предприятиях. По его словам, на пяти из них были обнаружены нарушения. Накануне Исии объявил о продолжении инспекций. По его словам, трудно сказать, как долго несертифицированные сотрудники вели финальные проверки, при этом используя в документах печати других специалистов, не обладающих соответствующими полномочиями.

В Nissan данную информацию комментировать отказались.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.10.2017 18:15
iOne

У нас на ВАЗе такой фигни быть не может !!!!
Какие то там финальные проверки....

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