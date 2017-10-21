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Дожди и отрицательную температуру прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 22 октября. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, на большей части края на протяжении всех суток будет идти дождь, по северо-западу он пройдет с мокрым снегом, утром и ночью местами возможны гололедные явления. В темное время суток температура составит от 3 до 8 градусов тепла, а по северо-западу ожидается до 2 градусов мороза. Днем в региоен +4...+9, по юго-востоку до +14 градусов.
Ветер будет дуть юго-западный, с переходом днем на западный. Его скорость составит 7-12 метров, а в южных и восточных районах ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.
В Барнауле на протяжении всех суток также временами будет идти дождь. Ночью столбик термометра опустится до +3...+5, днем — от 7 до 9 тепла.
В столице Алтайского края будет дуть юго-западный ветер с переходом на западный, 8-13 м/с.
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