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Полицейские в Киеве задержали мужчину, который пытался попасть на митинг у здания Верховной рады с оружием. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины.
Стражи порядка изъяли у мужчины винтовку с оптическим прицелом, а также пистолет и нож.
Злоумышленника доставили в управление для установления личности. Он отказался называть стражам порядка свое имя и объяснять, зачем ему нужно было ружье.
По словам начальника полиции украинской столицы Андрея Крищенко, задержанный приехал из Одесской области, а оружие купил в Одессе. Также он отметил, что у мужчины были при себе патроны к пистолету.
Напомним, рядом со зданием Рады со вторника проходит митинг. Участники протестной акции разбили палаточный лагерь и требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.
В четверг Рада начала выполнять ряд требований. На следующий день бывший участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста.
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