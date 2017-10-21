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Канадец Дениэль Макдуфф подал в суд на компанию Sunwing Airlines за то, что на борту ему подали игристое вино вместо шампанского. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Daily Mail.
По словам мужчины, в рекламе рейса на Кубу говорилось, что все пассажиры получат бесплатный бокал шампанского. Но на деле им предложили игристое вино.
Истец полагает, что Sunwing Airlines использовала нечестный маркетинговый ход и специально ввела клиентов в заблуждение.
Представители авиакомпании назвали претензии канадца несерьезными. Однако после скандала компания изменила объявление на сайте, отметив, что пассажиры получат бокал именно игристого вино.
Согласно международному законодательству, шампанским может называться только игристое вино, которые было произведено в регионе Шампань на северо-востоке Франции.
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