Суд отправил под домашний арест замначальника тылового подразделения МВД

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Пресненский суд поместил под домашний арест до 18 декабря руководителя одного из подразделений тылового обеспечения ГУ МВД РФ по Москве Дмитрия Кошелева, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Кошелева Д. Л. в виде домашнего ареста сроком на один месяц 30 суток, то есть до 18 декабря", — сказал пресс-секретарь Алексей Черников.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что руководитель подразделения был задержан за злоупотребление полномочиями с госконтрактом.
В пресс-службе столичной полиции пояснили, что сотрудник при проведении приемки выполненных сторонней организацией в рамках государственного контракта работ, заведомо зная, что указанные работы выполнены не в полном объеме, подписал акт об их выполнении. Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В полиции добавили, что сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом.
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