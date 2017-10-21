Фото: lizaalert.org
В Бийске без вести пропал 29-летний местный житель Александр Гордеев. Об этом сообщается на форуме "Лизы Алерт".
Его местонахождение неизвестно с 27 сентября текущего года.
Рост мужчины составляет 180 сантиметров, у него среднее телосложение, светло-русые короткие волосы и серые глаза. Пропавший был одет в черную кепку, кожаную куртку, черную футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.
Особыми приметами являются татуировки на руках и отсутствие переднего зуба.
Подчеркивается, что Гордеев может находиться в любом российском регионе.
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