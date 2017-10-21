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Председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, глава Минэнерго России Александр Новак рассказал в субботу, 21 октября, что РФ снимает ограничения на поставки турецких помидоров с 1 ноября. Об этом пишет ТАСС.
По словам министра, проходило обсуждение снятия ограничений, включая поставки томатов из Турецкой Республики. "Решение подготовлено, возможности поставок с 1 ноября в Россию 50 тысяч тонн томатов, которые на этом этапе уже согласованы ведомствами", — цитирует агентство его слова.
Турецкий министр экономики Нихат Зейбекчи приветствовал данное решение и выразил слова благодарности Новаку "за то, что он меня обрадовал этой вестью, что не с 1 декабря, а с 1 ноября будут отменены ограничения в отношении продажи томатов в РФ".
Агентство напоминает, что Россия собиралась снять ограничения на ввоз томатов из Турции с 1 декабря текущего года. Новак заявлял, что с 1 декабря должны были разрешить поставки для четырех предприятий из Турции. При этом объем поставок также должен был составить 50 тысяч тонн.
Также глава Минэнерго РФ отмечал, что страна ждет от Турции отмены усложненных правил на импорт российской сельхозпродукции в ответ на решение пустить томаты из Турции на рынок России.
Турция 9 октября ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из РФ. Теперь экспортеры, которые поставляют нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердую пшеницу, будут обязаны дополнительно заверять счета-фактуры.
Новые правила усложнили процедуру экспорта сельхозпродукции из РФ в Турцию. Пока они не сказались на объемах поставок, отмечал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
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