Суббота, 21 Октябрь, 23:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Стали бы вы голосовать за Ксению Собчак на президентских выборах?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,51
€ 67,89
Brent
$ 51,5
9°
Обь
95см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Россия снимет ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября

, ИА "Амител"
Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что возможности поставок 50 тысяч тонн томатов в РФ уже согласованы

Фото: russia-armenia.info

Председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, глава Минэнерго России Александр Новак рассказал в субботу, 21 октября, что РФ снимает ограничения на поставки турецких помидоров с 1 ноября. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра, проходило обсуждение снятия ограничений, включая поставки томатов из Турецкой Республики. "Решение подготовлено, возможности поставок с 1 ноября в Россию 50 тысяч тонн томатов, которые на этом этапе уже согласованы ведомствами", — цитирует агентство его слова.

Турецкий министр экономики Нихат Зейбекчи приветствовал данное решение и выразил слова благодарности Новаку "за то, что он меня обрадовал этой вестью, что не с 1 декабря, а с 1 ноября будут отменены ограничения в отношении продажи томатов в РФ".

Агентство напоминает, что Россия собиралась снять ограничения на ввоз томатов из Турции с 1 декабря текущего года. Новак заявлял, что с 1 декабря должны были разрешить поставки для четырех предприятий из Турции. При этом объем поставок также должен был составить 50 тысяч тонн.

Также глава Минэнерго РФ отмечал, что страна ждет от Турции отмены усложненных правил на импорт российской сельхозпродукции в ответ на решение пустить томаты из Турции на рынок России.

Турция 9 октября ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из РФ. Теперь экспортеры, которые поставляют нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердую пшеницу, будут обязаны дополнительно заверять счета-фактуры.

Новые правила усложнили процедуру экспорта сельхозпродукции из РФ в Турцию. Пока они не сказались на объемах поставок, отмечал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
23:13
Россия снимет ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября 0
22:13
Безвестно пропавшего бийчанина с тату и без переднего зуба ищут волонтеры 0
21:19
Суд отправил под домашний арест замначальника тылового подразделения МВД 0
20:22
Камеры наблюдения засняли "призрака" в американском кафе 1
19:59
Президента и правительство Каталонии отстранили от власти 0
19:30
Канадец подал в суд на авиаперевозчика за игристое вино вместо шампанского 1
18:58
В Киеве задержали мужчину, шедшего с винтовкой на митинг возле Рады 0
18:29
Мокрый снег и минусовая температура ждут жителей Алтайского края 22 октября 0
17:58
СМИ: Nissan выпускал автомобили с нарушениями в течение 20 лет 1
17:28
Украинские заключенные пригрозили ФСБ устроить серию терактов в Москве 3
16:59
Хоккеист Овечкин первым в истории НХЛ забил 20 шайб в овертаймах 4
16:28
Городскую больницу в Заринске отремонтируют за 10 миллионов рублей 2
15:58
Движение около "Ашана" в Барнауле открыли для автомобилей 2
15:29
Закон о сносе советских памятников вступил в силу в Польше 0
14:59
Очевидцы: грузовик "притер" иномарку на дороге в Барнауле 2
14:29
В Сбербанке назвали Avito одной из "центральных" площадок киберпреступников 1
13:58
Женщины из новоалтайской колонии выступили на представлении "Мисс осень" 6
13:32
Пушков прокомментировал заявление Белого дома об отношениях России и США 3
12:58
Ученые выяснили, что убивает людей чаще войн 2
12:29
Греф посоветовал молодежи работать по 18 часов в сутки 28
11:58
Черемуху, боярышник и клен высадили в Барнауле на площади Баварина 9
11:29
Следователи назвали основные версии смерти актера Дмитрия Марьянова 1
10:58
Рисунок Трампа продали на аукционе за 16 тысяч долларов 6
10:29
Водитель утонул вместе с автомобилем в Алтайском крае 0
10:00
Как сделать прорыв в деньгах – гуру бизнеса даст мастер-класс в Барнауле 0
09:51
Продовольственные ярмарки будут работать в Барнауле 21 октября 0
09:34
Депутат Рады заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове 4
09:02
Международный день шахмат в Алтайском крае отметят турнирами и выборами 0
08:58
Очевидцы: неизвестные "убили" машину в Барнауле и скрылись с места ДТП 9
08:42
Принявшая вызов актеру Марьянову диспетчер скорой помощи уволилась 12
08:06
Огромные очереди: барнаульцы вновь жалуются на работу "Почты России" 25
07:50
Барнаульцы увидят большой тур шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ в конце февраля 0
07:34
Минус 4 свалки и 228 машин мусора: итоги субботника в Барнауле. Инфографика 0
07:22
Девушки в Сибири прямолинейные и настоящие: продюсер шоу "Холостяк" на ТНТ 2
07:03
Коттедж с камином, баней и купелью продают в Барнауле за 16 млн рублей 10
06:44
Как россияне будут отдыхать на Новый год и январские праздники в 2018 году 0
06:23
Шквалистый ветер и дожди ждут Алтайский край 21 октября 0
05:54
Живодеры из барнаульского поселка Южный растерзали ежика 11
03:01
Самые опасные российские роботы по мнению эксперта из США 3
02:01
Главное здание МГУ эвакуировали после письма с угрозой ректору 0
01:40
Письмо Есенина продали на аукционе за 2,1 млн рублей 0
00:07
Порошенко рассказал историю, как чудом спасся от ополченцев 0
23:52
Поклонская развеяла слухи о своем украинском гражданстве 3
23:38
Учащиеся Академии Русского балета сняли видео в поддержку "Матильды" 0
23:07
Глава Сбербанка посоветовал молодежи страстно работать по 18 часов в сутки 11
22:48
Правительство РФ оплатит модернизацию Большого адронного коллайдера 2
22:34
Каждого третьего работника через пять лет заменит робот 2
22:17
"По кочану": губернатор рифмой ответил на вопрос об отмене льгот для бедных 27
21:47
Орешкин пообещал Путину дефицит бюджета в 2018 году на уровне менее 1% ВВП 1
21:35
Медведев рассказал о новом механизме защиты дольщиков 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.