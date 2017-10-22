Фото: amdn.news
Около 500 человек проводят вече на площади Конституции возле Верховной рады Украины, созванное участниками силовой операции в Донбассе. Они выдвинули новые требования президенту страны Петру Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Выступающие бойцы, которые накануне взяли на себя ответственность за ход акции, призвали Порошенко в течение пяти рабочих дней внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Эту инициативу поддержали участники вече. Добровольцы подтвердили, что не будут прекращать протест, в том числе освобождать проезжую часть на улице Грушевского, до момента выполнения их требований.
Пока акция проходит мирно, однако днем появлялись сообщения, что часть протестующих из палаточного городка заставили убрать палатки с улицы и перенести их в Мариинский парк. Также от полиции появлялись сообщения о задержании вооруженного человека, который якобы следовал на митинг.
Также в субботу был задержан командир одного из националистических батальонов, его задержание связано с бытовым конфликтом, однако такие действия могут вызвать недовольства его соратников, которые могут перерасти в потасовки с правоохранителями.
В субботу вечером возле Рады ждут и лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили. Он пообещал провести "презентацию на фасаде Верховной рады "Плана 70 дней" о том, как можно изменить Украину за пять сессионных недель". Кроме того, Саакашвили созвал сторонников 22 октября выйти на новый митинг — "майдан реформ".
Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил — партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и запрещенный в РФ "Правый сектор", а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко. За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией. Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства.
Комментарии
Пётр как честный и демократичный человек должен прислушаться и принять требования народа.
Скоро по соседству с лигививным януковичем у Нас будет жыть.
22.10.2017 09:08
- гость -
не, это в пендосию уедет , в холуи к Обаме
Москали опять за своё взялись