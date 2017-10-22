Фото: rod.cheklist.website
22 октября на территории барнаульской лыжной базы "Елочка" (ул. Власихинская, 67а/479) проведут полумарафон Yolochka Cross. Основная дистанция составит 21,2 километра. Будет забег и на 10 километров. На этих дистанциях выступят мужчины и женщины 1998 года рождения и старше, ветераны 1972 года рождения и старше. Юниорам предложат пятикилометровый отрезок, детям — дистанцию на 1,1 километра.
Организаторы ввели стартовый взнос, но получить номер бегуна можно бесплатно. Для этого нужно принять участие в уборке мусора в реликтовом бору. Регистрация спортсменов начнется в 10 часов 30 минут, забег — в 12 часов. Контрольное время прохождения дистанции составит 3 часа 20 минут.
В 15 часов 30 минут состоится церемония награждения победителей. Памятные медали получат все участники, добежавшие до финиша, сообщают в управлении спорта и молодежной политики Алтайского края.
Комментарии
Yolochka Cross Без английского языка хана нашей стране.