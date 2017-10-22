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Саакашвили сообщил о депортации своих соратников в Грузию

, ИА "Амител"
Ране он сказал, что несколько его соратников перестали выходить на связь

Фото: gogetnews.info

Бывший грузинский президент и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил о задержании и депортации из Киева в Грузию своих соратников. Сообщение политика опубликовано на его странице в Facebook.

"Моего друга… Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя (…) выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины ", — цитирует РИА Новости слова Саакашвили.

Ранее экс-президент Грузии заявил, что вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а Макишвили еще один соратник Михаил Абзианидзе не выходят на связь.

Саакашвили, лишенный гражданства Украины, в начале сентября прорвался через кордоны пограничников и попал на украинскую территорию из Польши. Было возбуждено дело по пяти статьям. Суд признал политика виновным в незаконном пересечении государственной границы и оштрафовал его на 130 долларов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.10.2017 09:55
- гость -

О, пальтишко с кого-то снял.
А то все в клетчатом пиджачке...

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