Фото: news.ngs.ru
В субботу, 21 октября, на пересечении улиц Кирова и Дунайской Mitsubishi Delica протаранил автомобиль "скорой помощи". По словам очевидцев, "скорая" упала на бок и её немного протащило по асфальту.
"Я ехал по Дунайской со стороны Ленинградской, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ водитель "Мицубиси" Николай. — Со встречной машина повернула налево и остановилась, пешеходов пропускала. Частный сектор, и я не увидел "скорую". Когда увидел машину, было поздно".
Мужчина уточнил, что ему 33 года, он работает сварщиком, за рулём уже больше 14 лет и это его первое ДТП. По словам очевидцев, выбраться из автомобиля "скорой" водителю и медику помогли прохожие, после чего машину перевернули на колёса. В ДТП обошлось без пострадавших.
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