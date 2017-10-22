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На телевидении стартует новое игровое шоу "Стена" с Андреем Малаховым в качестве ведущего. Первый выпуск выходит на канале "Россия 1" уже в это воскресенье.
Согласно правилам игры, участникам шоу задаются вопросы из различных областей. Однако размер выигрыша за правильный ответ определяет Стена, с вершины которой падают шары в ячейки с произвольными денежными суммами. При верном ответе шары окрашиваются в зеленый цвет и деньги попадают в копилку игроков, а при неверном — в красный, и деньги сгорают с призового фонда. Общий призовой фонд может достичь 60 миллионов рублей.
"Я согласился быть ведущим этого шоу, потому что здесь хорошие люди. А я считаю, что хорошим людям должно везти… Наши участники действительно достойны восхищения! Это обычные люди, которые живут рядом с нами, но они — герои! Я не азартный человек, но получил удовольствие от их искренних и ярких эмоций", — прокомментировал Малахов свое решение стать ведущим.
Ранее стало известно, что Малахов основал собственную компанию. В августе телеведущий стал вести программу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". До этого он 25 лет работал на Первом, где был ведущим передач "Пусть говорят" и "Сегодня вечером". В "Пусть говорят" его заменил Дмитрий Борисов.
Комментарии
А у нас в России все-ШОУ! И политика, и сцена. Маразматики и бездари повылазили со всех щелей.