Фото: misanec.ru
Американской учительнице предъявлены обвинения в совращении несовершеннолетней ученицы. Об этом сообщает издание Independent.
30-летняя Жаклин Трумен замещала учителя в школе во Флориде. По словам 15-летней школьницы, вместе с Трумен они состояли в интимных отношениях по взаимному согласию на протяжении двух месяцев.
Отмечается, что свои развратные действия в отношении школьницы учительница осуществляла прямо в классе. В школе сообщили, что Трумен уже уволилась. Однако полиция задержала женщину, предъявив ей обвинения в растлении несовершеннолетней.
Комментарии
вот новость, тоже мне.
во всех фильмах это прям в классе и происходит
только что, как раз смотрел в другой вкладке ролик такой.
там правда учительнице и ученице лет по тридцать каждой было в ролике.
Давайте про наших это намного актуальней, почему примеры из развитых стран, а не стран третьего мира к коим теперича РФ относится...
"стран третьего мира к коим теперича РФ относится"
1 мир-страны западного блока НАТО
2 мир-страны соцлагеря, восточный блок
3 мир страны не входящие в первые два блока и соблюдающие нейтралитет.
Так как Российская Федерация имеет в реальности мощнейщую армию в мире, американское преимущество в виде их мощнейшего флота поделилось на ноль после появления цирконов, а также ведущая активную внешнюю политику не может является страной третьего мира.