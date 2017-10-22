Фото: openrussia.org
Россия поместила британского бизнесмена Уильяма Браудера в список розыска Интерпола, сообщила в воскресенье The Guardian.
По информации газеты, этот шаг был санкционирован президентом Владимиром Путиным. Россия внесла Браудера в список в субботу, воспользовавшись правом в одностороннем порядке размещать имена разыскиваемых для запроса на арест. Браудер рассказал, что его предупредил об этом департамент внутренней безопасности США.
Уильям Браудер — подданный Великобритании, разыскивается на территории России. В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в трех эпизодах преднамеренного банкротства.
Сумма причиненного ими ущерба, по мнению обвинения, составляет 3,5 миллиарда рублей. Потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве, которыми в рамках уголовного дела заявлен к подсудимым гражданский иск на сумму причиненного ущерба.
Членами Интерпола, международной полиции, числятся 190 стран. Штаб-квартира организации находится во Франции.
Комментарии
России он нужен не для того, что бы восторжествовало правосудие, которого в большевистской России, априори быть и не может, а чтобы физически устранить Браудера, ведь именно он знает кучу, множественных подмножеств, секретов вошдя из кремля. Все его схемы, оффшоров, отмывания "чёрных" счетов и многомиллиардного капитала, в Долларовых и Евровых единицах. Если Браудера выдать России, то живым он уже оттуда не вернётся НИКОГДА
не получат кремляди Браудэра, а вот список Магнитского стоит пополнить, новыми активными участниками сего экшина
Им мало списка Магницкого. Им хочется еще и списка Браудера...
Ну и хорошего вам настроения!
Россия нашла лазейку для внесения Уильяма Браудера в базу Интерпола.
России удалось сделать это в обход руководства организации. Ранее Интерпол многократно отказывал Москве в задержании бизнесмена, подозревая ее в преследовании политических целей.
Ну и зачем? Сейчас когда все выяснилось еще раз подробно вспомнят про Магницкого и его следователей, отношение Интерполе к запросам из России будет соответствующее - Браудера из списка уберут - цель какая была?
Это триллион долларов стодолларовыми купюрами.
Столько было вывезено из России за годы правления сами знаете кого.
Вован допрыгается, что его самого скоро в розыск объявят
22.10.2017 13:50
Павсекакий
Походу у Вовы тока два варианта есть : предстать перед трибуналом в Гааге или сдать всех подельников и вернуть наворованное в обмен на возможность дожить свой век в уединённом месте гденибуть за мкадом