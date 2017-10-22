Фото: instagram.com
Сын президента США Дональд Трамп — младший опубликовал в Instagram фальшивую обложку Time со своим отцом в образе Супермена.
Американский лидер представлен на ней в костюме героя комиксов с бородой. Однако на груди Трампа изображена буква "T" вместо оригинальной "S".
Сын президента в подписи к своему посту пожелал всем хороших выходных.
Публикация собрала множество комментариев. Некоторых пользователей возмутил "очередной фейк про Трампа".
"Еще одна отфотошопленная обложка Time от людей, озабоченных фейковыми новостями", — заявил пользователь estygiland.
Среди комментаторов были и те, кто восхитился бородой американского президента.
"Мне нравится борода. Скажите ему, чтобы отрастил", — написала alomakirby.
Ранее Трамп-младший опубликовал видео, на котором его отец "сбивает" самолет CNN.
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