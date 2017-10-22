Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин посетил медицинский кластер по улицам Ляпидевского и 6-я Нагорная, где идет реконструкция дорог и устройство парковок. Уже на следующей неделе работы должны быть завершены.
Парковочные места организовали вдоль ул. Нагорной, 6-й, у перинатального центра "ДАР" и краевой больницы, за Центром травмотологии и ортопедии. Рядом с лыжной базой "Динамо" и Веревочным парком появились парковочные карманы. В общей сложности получилось 530 парковочных мест, включая места для парковки автомобилистов с ограниченными возможностями.
Кроме того, на площади 7 тыс. кв. м в этих местах положили асфальтобетон, сделано 2,2 тыс. кв. м тротуаров. Рабочие заканчивают установку бортовых камней и поребрика. Готова разворотная площадка для общественного транспорта, сообщает администрация Барнаула.
"Хорошо получилось, достойно, главное, что удобно, востребовано, больше порядка будет в плане размещения транспорта, – сказал глава администрации.
Он уверен, что барнаульскому медкластеру по уровню оказания профессиональной медпомощи нет равных за Уралом. Поэтому, считает Сергей Дугин, подъездные пути к такому учреждению должны быть соответствующими.
Комментарии
оценил вырубленные гектары леса...
Их и китайцы оценили. Хороший лес
А что за хрень внизу " я не робот" не даёт коммент отправить и картинки какие-то? Может, кто-то знает как это убрать. Заранее благодарю за помощь.
14:01 Это ноу-хау Бассауэр(((((Мучайтесь,люди(
какой мать вашу мед кластер, что следующее, избушку в лесу поставите , вокруг лес вырубите и вуаля охота кластер... а на месте вырубленном лесу кемпинг и парковка, озверели вы и ваш гарант плешивый
22.10.2017 14:56
- гость -
мальчик, ты dебил?