Савченко "зажгла" на празднике под песни Верки Сердючки

Фото: facebook.com
Бывшая военнослужащая, депутат Верховной рады Надежда Савченко может не только делать громкие заявления, но и зажигательно танцевать.
Сегодня на YouTube появилось доказательство этого — видео политика, танцующего под хит Верки Сердючки "Я иду такая вся...". По данным украинских СМИ, "зажгла" Савченко на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
В социальных сетях активно комментируют это видео. Некоторые предполагают, что депутат Верховной рады находится под воздействием алкоголя. Другие хвалят Савченко за то, что она может вести себя так раскрепощённо.
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