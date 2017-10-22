Глава ЦРУ рассказал о возможной реакции на смерть Ким Чен Ын

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Глава ЦРУ Майкл Помпео рассказал, как в ведомстве отреагируют, если лидер КНДР Ким Чен Ын "внезапно умрет". Его слова передает South China Morning Post.
"Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить", — заявил директор ЦРУ.
Он также рассказал, как поменяется организация и ее задачи.
"Мы собираемся стать гораздо более злобным агентством", — добавил Помпео.
Ранее директор ЦРУ сообщил, что США нужно быть готовыми к ракетному удару КНДР, однако не смог объяснить, как страна намерена предотвратить "последний шаг".
Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений Штатов и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.
В сентябре КНДР заявила об успешном взрыве водородной бомбы, которая, по оценкам специалистов из Японии и Южной Кореи, может обладать мощностью в 160 килотонн — в десять раз больше, чем атомные бомбы. Это было шестое ядерное испытание Пхеньяна.
Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения маневров в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
Комментарии
Сколько раз,мои коллеги из ЦРУ,пытались организовать убийство Ф.Кастро,он пережил,не одного презика пендосстана,сколько лет прошло,но ничего не поменялось!
Да здрасствует СССР,моя Родина!Жаль за её развал,Горбачь больше бабла не платит!