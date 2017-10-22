Алексей Смертин посетил алтайскую выставку на фестивале молодежи в Сочи

Фото: altairegion22.ru
В Сочи завершается Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Представители Алтайского края презентовали на форуме свой стенд с фотозоной. Наш земляк, известный футболист Алексей Смертин посетил экспозицию региона. Также спортсмен принял участие в работе площадки "Экология и здоровье" и гала-матче по футболу.
На панельной дискуссии с участием генерального секретаря Международной федерации футбола FIFA Фатмы Самуры футбольные функционеры из разных стран обсуждали, как привлечь молодежь в футбол. По мнению Алексея Смертина, те качества, которые развивает футбол, помогают воспитать личность: "Футбол — уникальный коллективный вид спорта. Основополагающие принципы, которые закладываются именно футболом: чувство локтя, ответственность, требовательность к себе, желание достичь результата, мотивация и даже самопожертвование. Все это в комплексе дает возможность стать личностью".
Вместе с послом чемпионата мира по футболу 2018 года Викторией Лопыревой Алексей Смертин посетил стенд Нижнего Новгорода. Там представлена инсталляция стадиона, на котором пройдет часть игр чемпионата. Алексей Смертин провел виртуальный матч с победителем отборочных игр.
Напомним: XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября. От Алтайского края на фестиваль отправились 25 участников и 20 волонтеров.
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