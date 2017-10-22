Неизвестные с ножом ограбили москвича через "Сбербанк онлайн"

Фото: novosib-room.ru
В московском районе двое неизвестных с ножом ограбили безработного мужчину. Преступники заставили потерпевшего открыть приложение "Сбербанк онлайн" и списали с его счёта 10 200 рублей. Об этом сообщает "Агенство Москва", ссылаясь на столичное управление МДВ.
Преступники напали на мужчину 1995 года рождения на улице Образцова. Его ударили в живот и пригрозили ему ножом.
"После чего потребовали открыть на сотовом телефоне приложение "Сбербанк онлайн", откуда списали 10 200 рублей, и скрылись", — сообщили в полиции.
Открыто уголовное дело по статье "Разбой".
Комментарии
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киберпреступники
и никто никогда не узнает, на чей счет ушли деньги...