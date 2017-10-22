Фото: AP Photo/LM Otero
Все пятеро ныне живущих экс-президентов США приняли участие в субботу в благотворительном концерте в Техасе, собранные на нем средства будут направлены на нужды американцев, пострадавших от недавних ураганов. Трансляция мероприятия велась на его официальном сайте.
Концерт, продолжавшийся около трех часов, прошел в Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен, которому был нанесен серьезный ущерб во время урагана "Харви". В числе почетных гостей были бывшие американские лидеры Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш — старший, его сын Буш-младший, а также Барак Обама. Все они, кроме Буша-старшего, выступили со сцены с короткими обращениями.
Во время концерта также транслировалась запись выступления действующего президента США Дональда Трампа. Он отметил, что "миллионы американцев ощутили на себе разрушительное воздействие ураганов "Ирма", "Мария" и "Нэйт", шторма "Харви", а также ужасных природных пожаров в Калифорнии". Трамп выразил признательность пяти бывшим американским лидерам за усилия по сбору средств.
Со сцены выступили, в частности, кантри-группа "Алабама", певец Самюэль Мур, исполнительница музыки в стиле госпел Иоланда Адамс, а также участники различных телепроектов, молодые артисты. Сюрпризом стало появление на концерте эпатажной певицы Леди Гага. Она обратилась со словами поддержки к пострадавшим от стихийных бедствий и исполнила две песни.
Официальные представители благотворительной кампании, которую с начала сентября проводят пять экс-президентов, заявили в субботу, что в общей сложности собрать удалось около $31 млн. Как ожидается, эти средства направят главным образом на поддержку жителей штатов Техас и Флорида, а также населению Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов.
Комментарии
В США уже 4 президента было, а у нас за это время только Вова.