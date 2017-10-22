Фото: ren.tv
Астрономы перенесли конец света на 2058 год, передает pravda.ru. По данным портала, новые опасения ученых вызывает квазиспутник Земли — астероид Круитни.
Тело двигается в резонансе 1 к 1 к орбите нашей планеты и считается нестабильным. Существует гипотеза, что астероид все-таки упадет на поверхность земли в 2058 году.
Согласно гипотезе, в случае, если Круитни рухнет в воду, Землю ждут цунами. А в случае падения на сушу — в воздух поднимется облако пыли, которое скроет Солнце на несколько недель.
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