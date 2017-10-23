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Ученые выяснили, какова вероятность падения метеорита на человека

, ИА "Амител"
Оказалось, что такая возможность ничтожно мала – всего 0,00001%
Фото: smolensk-i.ru
 
Исследователи из Соединенных Штатов Америки определили, с какой вероятностью метеорит может упасть на человека, сообщает newinform.com.
 
Проведя расчеты, группа ученых пришла к выводу, что возможность приземления на голову человека космического тела очень и очень мала – лишь 0,00001%.
 
Отмечается, что куда вероятнее попадание в человека молнии.
 
В то же время исследователи обратили внимание, что космические тела все же наносили людям вред. В качестве одного из задокументированных примеров называется 1954 год, когда на дом американки упал метеорит массой 3,86 килограмма.
 
В среднем же за год, как отмечается, до земной поверхности долетают  фрагменты лишь шести метеоритов. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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