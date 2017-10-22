Фото: instagram.com
Репродукция "Моны Лизы" Леонардо Да Винчи авторства французского художника Марселя Дюшана, на которой он карандашом пририсовал бороду и усы, продана на аукционе в Париже за 743 тысячи долларов, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
"Усатая" Мона Лиза изначально оценивалась в 470-700 тысяч долларов. Дюшан, произведения которого оказали влияние на возникновение концептуального искусства, создал "бородатую" версию "Моны Лизы" в 1964 году и назвал ее "L.H.O.O.Q". По данным СМИ, при беглом прочтении названия на французский манер получается непристойная фраза о возбужденной девушке.
Картина Дюшана выставлялась на аукционе в составе коллекции из 110 произведений дадаизма и сюрреализма. Сумма от продажи всех лотов достигла 4,6 миллиона долларов.
Комментарии