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Украинские полицейские задержали в Мироновке Киевской области девушку, которая в начале сентября сбежала из школы-интерната под Белгородом. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киевской области, у подростка не было при себе документов и вещей.
Правоохранителям девушка рассказала, что пересечь границу ей удалось по поддельным документам.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины, по которым воспитанница интерната решила попасть на территорию Незалежной.
"Полицейские сообщили об этом факте в Интерпол. Девушку после осмотра врачей доставят в реабилитационный центр", — говорится в сообщении киевской полиции.
Комментарии
девушка из интерната сделала поддельные документы, вот это да