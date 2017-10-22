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Британец предложил девушке выйти за него замуж, думая, что самолет падает

, ИА "Амител"
Мужчина сделал предложение, когда самолет начал резко терять высоту

Фото: 7sisters.ru

Лондонский адвокат решился предложить своей девушке руку и сердце, когда их самолет начал резко терять высоту и выпали кислородные маски, сообщает Daily Mirror.

Крис Джинс летел со своей девушкой Кейси рейсом авиакомпании AirAsia из Австралии на Бали. Он собирался сделать предложение на острове, однако поменял свои планы, когда понял, что они могут и не долететь.

В результате, пока остальные пассажиры кричали от ужаса, а экипаж "бегал по салону", требуя пристегнуть ремни, Крис предложил Кейси выйти за него замуж.

"К счастью, она согласилась. Мы подтвердили наше решение еще раз, уже на земле", — рассказал журналистам мужчина.

В итоге лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Перт в Австралии. В AirAsia инцидент объяснили техническими неполадками.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.10.2017 18:46
- гость -

истинно британское спокойствие

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