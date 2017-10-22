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Мокрый снег и шестиградусный мороз прогнозируют в Алтайском крае 23 октября

, ИА "Амител"
Днем в регионе будет преимущественно без осадков

Фото: fotovarka.ru

Дождь, мокрый снег и отрицательные температуры придут в Алтайский край в понедельник, 23 октября. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

Так, ночью в в восточных и предгорных районах края пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура составит от 1 до 6 градусов мороза, в предгорье -1...+4. Утром в регионе ожидается местами изморозь, туман, гололедица на дорогах. Днем будет преимущественно без осадков, а воздух прогреется до +3...+8 градусов, в юго-восточных районах до +13. 

Ветер задует западный, 4-9 метров в секунду, ночью местами усиление до 14 метров.

В Барнауле в начали ночи возможен дождь с мокрым снегом, на дорогах местами возникнет гололедица. Температура составит от 2 до 4 градусов ниже нуля. Днем будет преимущественно без осадков, +4...+6 градусов. 

Ветер будет дуть западный, 4-9 м/с.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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