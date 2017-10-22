Фото: Елена Дёмина / "Бийский рабочий"
Жительница Бийска Татьяна Андреева, которую осудили за убийство, досрочно вышла на свободу. Об этом в воскресенье, 22 октября, пишет "Катунь 24" со ссылкой на запись режиссера Елены Погребижской, опубликованную на сайте российской краудфандинговой платформы.
По словам Погребижской, которая работает над фильмом "Дело Андреевой", об освобождении бийчанки ей сообщили агенты. "Думаю, вы поняли, что это значит. Это значит, что Татьяна Андреева вышла условно-досрочно", — цитирует канал режиссера.
Также она отметила, что работа над фильмом "Дело Андреевой" подошла к концу, вскоре акционеры получат пригласительное письмо на закрытую премьеру фильма. Остальные увидят документальный фильм по телевизору, а также в интернете.
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"Сразу же после закрытой премьеры мы начнем погашать все остальные ваши акции, уважаемые акционеры этого фильма. У меня все", – добавила Погребижская.
Канал напоминает, что громкая история произошла в августе 2012 года. Девушка, посчитав, что ее хочет изнасиловать знакомый молодой человек, использовала нож в качестве предмета самообороны. От полученного ранения в брюшную полость парень умер. В августе 2013 года суд признал Андрееву виновной в убийстве и назначил ей семь лет колонии. В итоге девушка провела в Шипуновской колонии №6 чуть более четырех лет.
Комментарии
4 года за убийство. Неплохо.
отличная новость
красивая деваха...