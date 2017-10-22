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В России 205 человек осуждены по обвинению в совершении преступлений террористической направленности за первое полугодие 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде России.
Отмечается, что непосредственно по ст. 205 УК России ("Террористический акт". — RT) были осуждены двое человек.
За содействие совершению террористических преступлений были осуждены 15 человек, 33 — за публичные призывы или оправдание терроризма.
Многим был вынесен приговор за обучение в целях совершения преступлений террористической направленности, а также за участие в организациях, признанных террористическими.
Самой значительной категорией стали граждане, осуждённые по ст. 208 УК России ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законами России, в том числе на территории иностранного государства". — RT) — 91 человек.
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