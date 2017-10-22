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Greenpeace РФ попросил 20 самых крупных продуктовых ретейлеров страны добровольно отказаться от одноразовых пластиковых пакетов и заменить их на более дружественные природе многоразовые варианты. Об этом сообщается на сайте организации.
Каждый год в России продается не менее 26,5 миллиарда пакетов. При этом большинство используют их лишь раз, чтобы донести продукты из магазина. При этом пластик почти не перерабатывается, засоряет природу, разлагается сотни лет, а животные считают такие пакеты едой и гибнут.
По словам эксперта проекта "Ноль отходов" Greenpeace России Александра Иванникова, сейчас в супермаркетах людям продают огромное количество мусора в виде излишней упаковки и разовых пакетов. "Пока законами это жёстко не регулируется, поэтому мы начинаем работу с бизнесом. Мы хотим найти среди ретейлеров пионеров, готовых менять свою пакетную политику без принуждения законом и осознающих своё влияние на природу", — отмечает Иванников.
Greenpeace предложил супермаркетам поэтапно отказаться от распространения любых пластиковых одноразовых пакетов, включая майки и фасовочные пакеты для взвешивания фруктов и овощей, и заменить их на многоразовые альтернативы, например, тканевые сумки или сумки из плотного пластика. Организация предлагает стимулировать покупателей использовать свои пакеты и сумки для покупки товаров. В качестве одного из вариантов предлагается делать скидку, если человек пришел с брендированной сумкой торговой сети.
Добавим, что помимо "Марии-Ра" письма от экологов получили такие ретелейры, как "Магнит", X5 Retail Group ("Перекрёсток", "Карусель", "Пятёрочка"), "Ашан", "Дикси", "Лента", "Метро", "О’кей", "Красное&Белое", SPAR, "Глобус", "Интерторг", "Монетка", "Атак", "Азбука Вкуса", "Билла", "Верный", "Вкусвилл", "Мираторг" и "Алые Паруса".
Комментарии
машкин пакет большой стоит 4.5 он достаточно прочен и в него много входит и ненадо непойми как с собой таскать всё время пару сумок многоразовых или покупать их каждый раз за мегабабки