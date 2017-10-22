Фото: lizaalert.org
27-летний житель Рубцовска Денис Агарков пропал без вести в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте поискового отряда "Лиза Алерт".
Последний раз мужчину видели 19 октября текущего года.
Его рост составляет 165-170 сантиметров. Он спортивного телосложения, с короткими русыми волосами и глазами-хамелеонами (голубые/зеленые).
Пропавший был одет в кепку с красными полосками, в черно-серую спортивную куртку, серые футболку и джинсы, а также синие кроссовки с красными вставками.
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