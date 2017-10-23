Фото: vk.com/barneos22
Столкновение нескольких автомобилей произошло утром 23 октября под Барнаулом, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"08:40, авария на трассе Новоалтайск — Барнаул, несколько машин. Пострадавших нет", — отмечает автор заметки.
Также сообщается, что от станции Присягино в сторону краевой столицы образовалась небольшая пробка.
Комментарии
давно пора запретить обгон на этой дороге на всем протяжении от Новоалтайска до Барнаула
а может быть тут причина не в обгоне, а в том, что кто-то ушами хлопает и на впереди идущий транспорт не смотрит?
Тут явно дело не в бобине!