Фото: "Университет"
Барнаульская команда "Университет" в рамках очередного тура чемпионата России Высшей лиги "А" на выезде дважды всухую проиграла московскому МГТУ, который до матчей находился наверху турнирной таблицы.
Обе встречи завершились со счетом 3-0. Отметим, что дерби с московскими "студентами" традиционно считаются одними из самых принципиальных для нашей команды. Однако подопечные Ивана Воронкова вновь не смогли выиграть ни одной партии в выездных играх. После десяти матчей барнаульцы занимают 7-е место в чемпионате с 15 набранными очками. В следующем туре дома "Университет" примет еще одного из лидеров турнирной таблицы — "Дагестан".
Игры состоятся 28 и 29 октября в СК "Победа". Начало в 17.00.
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