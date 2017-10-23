В ближайшее время на Украине начнется судебный процесс над жителем Алтайского края Виктором Агеевым, который был задержан силовиками под Луганском. Молодой человек ранее заявлял, что служил по контракту. Материалы уголовного дела уже переданы в суд, рассказала "Новой газете" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Вместе с Агеевым по тем же статьям проходят двое жителей Северодонецка и Алчевска. Следствие называет Агеева военнослужащим российской армии, при этом отмечая, что в марте 2017 года он "присоединился к террористическим формированиям, где выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты".
Защищать россиянина на процессе будет бесплатный украинский адвокат по назначению, а средства для найма собственного защитника Агееву РФ пока выделить не может. Об этом матери пленного сообщили в генконсульстве России в Харькове.
"Пока вариант такой: адвокат по назначению. Как мне сказали наши дипломаты, они с ним общались, специалист он, мол, неплохой, хоть и не наш", — пересказывает Агеева свой разговор с харьковским вице-консулом Андреем Аленкиным.
Виктора Агеева задержали под Луганском в конце июня. Последний раз на связь с матерью Агеев выходил 30 мая. "Говорил, что все хорошо, ни о чем не просил. О произошедшем с ним я узнала из СМИ", — вспоминает Светлана Агеева.
В интервью украинским журналистам сам Виктор Агеев утверждал, что служил по контракту, который подписал в воинской части № 65246 в Новочеркасске Ростовской области. Через четыре дня после этого его якобы отправили оттуда в Луганск.
Российская сторона при этом отрицала все обвинения.
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Комментарии
Солдата? Вроде же ихтамнеты к наемникам относятся?
Юридически - в сети есть скан его паспорта, выданный 26.05.2016 года и скан военного билета от этой же даты. Статус военнообязанный (лицо, состоящее в запасе Вооружённых Сил (ВС) государства). Других отметок нет. Так что, контракт у него, если и есть, то не с ВС РФ, а с кем-то другим. Тем не менее, он гражданин нашей страны, и имеет право на защиту нашего государства.
10:12
наемник — лицо, вступающее в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежит к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе).
так что наемник это ты здесь на сайте)))
"служил по контракту, который подписал в воинской части № 65246 в Новочеркасске Ростовской области"
- А погуглить на дату 14 ноября 2014 г.? Она называется по другому, точнее контракты заключаются на другую организацию.
10:22, вы всё правильно описали. За рубль они воюют, за жуликов и воров.
10:30
Ну жулик и вор это ты, всяк судит по себе. Меньше надо верить укропропаганде. Так, что это просто натягивание птицы на глобус, действительно ли он это говорил в сознании или под воздействием психотропных средств мы не знаем. Нормальный человек просто так добровольно подводить себя под статью не будет, наверняка был какой-либо инструктаж.
Интересный факт. Военкомат по Топчихинскому и Калманскому районам ликвидирован 04.02.2010 года, а военник выдан 18.05.2015 года ? Как могла несуществующая организация выдать военный билет ?
10:34, а что поганым хохлом меня обзывать не будите?
10:36
"а что поганым хохлом меня обзывать не будите?
Зачем? Вы сами представились.
А шо, надо?
10:36
Лис в человечьей шубе
Читайте внимательнее, все там правильно написано в военном билете.
а мне больше всего жаль маму в этой истории ни дай бог никому такого!!!!
Ликвидировано, действовало с 11.09.2007 по 04.02.2010
По данным ФНС:
Прекратило деятельность при присоединении
как несуществующий комиссариат выдал документ?
Щас хохлы выжмут и распиарят все до конца... Заставят вступить с обвинительной речью со смакованием подробностей пребывания в ЧВК Вагнера.
как несуществующий комиссариат выдал документ?
Читайте документ внимательнее.
Выдан Военным комиссариатом Алтайского края по Топчихинскому и Калманскому районам, а не ВК Топчихинского и Калманского района.
Поди поменяют на какого-нибудь хохла-националиста? Нет хохла-нацика, можно поменять на сочувствующего, прям с амика и взять. Оформить документ сотрудника ВС Украины не сложней чем документ ВС РФ.
Понятно, что почти 100 % воюющих на Украине служили в армии, трудно представить, что откосивший от службы в ВС РФ пошел воевать. Не понятно зачем туда военный билет брать, чтобы поймавшие хохлы не сомневались, что ты не к родственникам приехал?
подписался сам, значит решил рискнуть. а вообще, это игры элит, а дурачки хотят крошки с их стола урвать.
Если парень из регулярной действующей ВЧ, то возникает вопрос к командованию, военные билеты специально с собой туда взяли?
12:49
Сразу видно, что не служил ты:
1. У военнослужащего военный билет действующий (не военнообязанного),
2. Если паспорт есть, то в вб отметка - военнообязанный - запас.
3. В ДРГ ( хохлы утверждают, что взяли его на задании) железное правило, - документы в выход с собой не берут.
Мутная история, вряд ли его взяли на выходе. А контракт наверняка с ЛДНР.