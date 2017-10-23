Фото: kharakterystyka.com
Минимальный трудовой стаж для получения пенсии по старости могут повысить в России, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Ведомости".
Отмечается, что такой шаг может стать альтернативой повышению пенсионного возраста. Источники отмечают, что резкое увеличение пенсионного возраста не даст быстрого эффекта для бюджета. Помимо этого, эту меру общественность едва ли одобрит.
Альтернативой же в данном случае видится повышение стажа. Этот механизм видится как некий стимул для того, чтобы граждане как можно дольше хотели работать и по выходу на отдых могли рассчитывать на получение более высокой страховой пенсии.
За счет этой же меры планируется пополнить бюджет Пенсионного фонда.
Впрочем, единого мнения о целесообразности такого шага, как отмечается, пока нет. Также указывается, что минимальный стаж не планируется повышать резко. Как сильно планируется увеличить трудовой стаж, в данный момент не уточняется.
Комментарии
Так минимальный трудовой стаж и так ежегодно повышается на 1 год
В 2017-ом минимальный стаж для назначения пенсии по старости составляет 8 лет. В 2014 было достаточно и 5 лет. Государство ежегодно ужесточает требования к минимальному трудовому стажу для пенсии на 1 год – такая тенденция будет сохраняться вплоть до 2024, когда человеку, рассчитывающему на пенсию, придется отработать 15 лет на официальной работе./с/
Сразу 50 лет делать.
Да конечно! Силовики и гос. будут лет в 35-40 на пенсию выходить, а мы на них работать до 70!!!
Ура!!!
Меня патриотизм переполняет.
Ну и правильно делают. У меня пара-тройка знакомых подруг не работали ни одного дня в жизни. Так давайте по закону на это смотреть. Всю жизнь бездельничали-сидели на шее у мужчин, так сами и позаботьтесь о свое пенсии.
23.10.2017 12:38
Наталка
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Зависть плохое чувство. Зато не пойдут воровать и убивать, имея пенсию.