Министерство образования и науки РФ запустило процедуру выборов ректора Алтайского государственного технического университета. Документ опубликован на сайте учебного заведения 18 октября.
Кандидат на должность ректора должен быть не старше 65 лет, иметь высшее профессиональное образование, ученую степень и ученое звание, стаж не менее пяти лет, дополнительное образование в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики.
Подать заявку в комиссию кандидаты могут до 13 ноября 2017 года. Таким образом, федеральное ведомство организовало процедуру выбора нового ректора одного из ведущих вузов Алтайского края со второй попытки.
Прежний ректор Александр Ситников еще в мае 2016 года был уволен приказом тогдашнего министра Дмитрия Ливанова. Потом и.о. ректора назначили Андрея Максименко, который считался фаворитом в борьбе за пост. Однако Министерство образования и науки не согласовало его кандидатуру на этот пост.
Летом на должность и.о. ректора назначили заведующего кафедрой технологии машиностроения Андрея Маркова.
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