Всего четыре кандидата заявились на конкурс на главу города Барнаула. В пятницу, 20 октября, документы принесли Сергей Дугин и Юрий Ряполов, а в последний день, в воскресенье, 22 октября, – Павел Чеснов и Кристина Юстус, сообщила порталу Amic.ru представитель конкурсной комиссии, депутат Барнаульской гордумы Марина Ермоленко.
Итак, в последний день приема документов на конкурс пришел 56-летний общественник и индивидуальный предприниматель Павел Чеснов, в прошлом депутат алтайского парламента (четвертый созыв), экс-глава партии "Правое дело" в Алтайском крае, а в далеком прошлом — отделения партии "Единство".
Еще один кандидат и единственная женщина в этой компании — предприниматель, член фракции ЛДПР в БГД Кристина Юстус. Она стала депутатом впервые по итогам выборов в сентябре 2017 года. Ранее в политике она не светилась.
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В пятницу, 20 октября, документы принес 61-летний Сергей Дугин, действующий глава администрации Барнаула. Два года назад он победил в таком же конкурсе, только теперь должность называется не глава администрации города, а глава города.
В этот же день на конкурс заявился 56-летний Юрий Ряполов, депутат БГД, зампред комитета по бюджету, налогам и финансам (на освобожденной основе, то есть за заработную плату). Ряполов тоже участвовал в конкурсе в 2015 году, но в самом конце снял свою кандидатуру.
До 28 ноября конкурсная комиссия проверяет документы кандидатов, и прошедшие отбор предстанут со своими программами развития города на сессии Барнаульской гордумы, ориентировочно в конце декабря. Тайным голосованием решением большинства депутаты выберут нового главу города.
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Любопытно, что кандидатов так и не выдвинули партии "Справедливая Россия" и КПРФ. Ранее справедливороссы неоднократно призывали коммунистов выдвинуть единого кандидата. Однако КПРФ отказалась. В итоге без кандидата остались обе партии. Справедливости ради отметим, в БГД у "Единой России" 31 депутат из 40. У КПРФ, ЛДПР и СР по три кандидата, так что шансы приближаются к нулю.
Комментарии
Расскажите лучше про трещину не террасе))) Грозились в субботу залатать)))
10:18, так залатали же. И сделали не тяп ляп, не на монтажный скотч всё прилепили, а настоящим, сертифицированным битумом залили.
10:15 надолго ли???
10:28, говорят до лета. Надеются, что прокатит
Теперь есть своя "Собчак" и в Барнауле. "должность называется не глава администрации города, а глава города" , слово МЭР трудно написать в женском роде, "глава" возможно.