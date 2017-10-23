Фото: kursktv.ru
Парковку автомобилей в ночное время запретят в Барнауле сразу на 13 участках дорожной сети. Установка соответствующих знаков начнется уже 24 октября.
Как сообщает "Алтайская правда", данная мера предпринимается с тем, чтобы припаркованные машины не мешали работе снегоуборочной техники будущей зимой.
Что касается мест, где запретят ночную парковку, то среди них:
- нечетная сторона улицы Димитрова от проезда Политехнического до проспекта Ленина, от дома №81 до дома №79;
- четная сторона улицы Димитрова от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;
- четная сторона улицы Молодежной от дома №16 до проспекта Ленина;
- нечетная сторона Молодежной в районе здания №3 (от здания №108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского);
- четная сторона улицы Малахова (от дома №7 по улице Кошевого до Павловского тракта);
- нечетная сторона улицы Антона Петрова (от улицы Шукшина до улицы Попова);
- нечетная сторона улицы Шевченко (в районе здания №73а к3 по проспекту Комсомольскому);
- нечетная сторона улицы Путиловской (от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского);
- четная сторона улицы Путиловской от дома №26 до проспекта Комсомольского;
- улица 40 лет Октября (от улицы Петра Сухова до малой проезжей части проспекта Космонавтов);
- улица Тимуровская (от малой проезжей части проспекта Космонавтов до улицы Эмилии Алексеевой);
- улица Георгия Исакова (от улицы Покровской до малой проезжей части улицы Малахова);
- четная сторона улицы Папанинцев (от дома №114 до проспекта Красноармейского).
Комментарии
А чистить точно будут? А то недавно наблюдала работу уличного пылесоса. Граждане, они участок Социалистического длиной 100 метров почти 2 часа чистили!!!
Это называется работа?!
Потому что, тщательно убирали !!!!!!!!
Поставили бы ещё знак "Действуют знак когда СНЕГ на асфальте"! А то и Летом тоже Стоянка запрещена!
Эти Пылесосы - Большой Минус ! ! ! Работают эти Пылесосы- подметалки Отвратительно! Как только купили эти пылесосы они работали хорошо, а спустя пару месяцев стали эти Пылесосы такой Шлейф пыли за собой оставлять, что как в тумане!!! Обогнать такой Пылесос невозможно (невидно встречное авто), Пыль осаживается везде (даже на окнах соседних домов с дорогой), что толку что этот Пылесос прошёл по дороге - сзади эта же пыль и села на эту дорогу, А как прохожим можно дышать в этом Пыльном Шлейфе???
Что за странный знак на фото?
Что за странный знак на фото?
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Для блондинок!
Потому что, тщательно убирали !!!!!!!!
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Нифига подобного: машиной с веником было бы гораздо чище (и быстрее).
Указали участки дорог, где их в принципе нету. Что там они будут убирать, в ямы снега завалили и поехали дальше
Нет такого знака в российских ПДД
такого знака, как на картинке