Вот и наступила последняя рабочая неделя октября в этом году. Как провести ее интересно и куда сходить вечером после работы, читайте в гиде от Amic.ru.
Понедельник
Неделя начнется с яркого концерта, в краевую столицу приедет певица Светлана Лобода. Выступление пройдет во Дворце спорта, начало в 19:00.
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Кроме того, в Барнауле проходит театральный фестиваль самостоятельных работ артистов профессиональных театров "Рождение замысла", который продлится до 25 октября. В понедельник в 16:00 на культурной площадке "Спичка" (Ползунова, 37) свою работу покажет актриса Алтайского краевого театра драмы Лариса Черникова, ее спектакль получил название "Быть женщиной".
Вторник
Театр драмы продолжает свой проект Время "Ч". Первая читка сезона состоится 24 октября в 18:30, это будет пьеса белорусского драматурга Дмитрия Богославского "Тихий шорох уходящих шагов".
Среда
25 октября в галерее "Бандероль" открывается выставка "Дата, подпись, точка". Пришедших ждет поэзия, резьба по дереву, чеканка и графика Арама Маиляна. Посетить экспозицию можно до 12 ноября, вход свободный.
"Дата, подпись, точка" — новый проект Арама Маиляна, который он представит на выставке в "Бандероли" вместе с уже полюбившимися работами. В каждой дате, подписи и каждой точке, которую ставит человек, сокрыто самое важное о нём. В них можно увидеть его неповторимое отражение, написать картину его жизни, нарисовать узор его дней", — рассказывают в галерее.
Также в этот вечер будет работать "открытый микрофон", в который каждый желающий может прочесть свои стихи и поделиться своими мыслями.
Четверг
В драме покажут спектакль по одноименному роману Василия Шукшина "Я пришел дать вам волю", начало в 18:30.
Главной премьерой недели станет скандальная лента Алексея Учителя "Матильда" о любви последнего русского императора и балерины. В главных ролях зрители увидят Михалину Ольшанскую, Ларса Айдингера, Луизу Вольфрам, Данилу Козловского. Также на большой экран выйдет еще одна отечественная лента "Последний богатырь", зарубежный фантастический триллер "Скайлайн 2", ужасы "Пила 8" и мультфильм "Мы — монстры".
Пятница
В Молодежном театре Алтая в 18:30 начнется показ сценической фантазии по прозе Валерия Золотухина "Храни тебя Бог". А в концертном зале "Сибирь" в 18:00 пройдет концерт, посвященный Владимиру Высоцкому. В программе участие примут Лев Шапиро, Владимир Кислов, Александр Волокитин, Яна Филиппова, Александр Рухадзе, Константин Божко, Борис Бергер, Барнаульский детский хор и другие.
Также в конце рабочей недели можно посетить необычную выставку исчезающих картин "Мир ультрафиолета" в музее "Город" — это единственный в мире красочный проект иного восприятия реальности. При дневном свете и обычном комнатном освещении посетители выставки видят пустые полотна либо отдельную часть сюжета. Зато в темноте они как по волшебству "проявляют" яркие цветные картины – от портретов знаменитых личностей до известных мировых памятников архитектуры и животных. Также несколько картин посвящено достопримечательностям Барнаула.
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