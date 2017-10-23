Странная кость необычных размеров, недавно найденная жителем села Гордеевка Троицкого района Алтайского края, принадлежала мамонту. Возраст артефакта — не менее 10 тысяч лет, пишет районная газета "На земле Троицкой".
В августе 2017 года жители села Гордеевка сообщили в редакцию о том, что в Большой речке обнаружена странная кость необычных размеров. Все это время Николай Барышников хранил находку у себя во дворе. По его словам, некоторое время назад примерно в этом же месте находили гигантских размеров ребро, которое потом выбросили за ненадобностью. Забрав кость с собой, чтобы ее не постигла та же участь, жители села сообщили о находке директору районного краеведческого музея Валентине Шмориной. Она, в свою очередь, связалась с Алтайским государственным краеведческим музеем.
Как и ожидалось, находка оказалась головкой бедренной кости мамонта. Это подтвердила старший научный сотрудник АГККМ Марина Грисюк, изучив фотографии, сделанные сотрудниками Троицкого музея.
Вскоре гордеевская находка займет свое место в экспозиции музея, посвященной древней истории Троицкого района. Но прежде ей понадобится специальная обработка. Возраст находки – не менее 10 тысяч лет. Примерно столько, по мнению ученых, прошло с того времени, как вымерли последние мамонты, обитавшие на Земле в ледниковый период.
Добавим, подобные находки на Алтае не редкость — бивни и кости мамонта довольно часто обнаруживают в регионе, особенно в предгорьях в долинах рек.
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