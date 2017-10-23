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Рекордный рост спрогнозировали российской экономике в Российской академии наук, сообщают "Известия", ссылаясь на доклад РАН.
Согласно выкладкам разработчиков документа, пик развития придется на 2021 — 2025 годы, когда средний рост ВВП будет составлять ежегодно 4,9%.
Столь существенный импульс должен произойти посредством восстановления экономики после кризиса.
После 2025 года прогнозируется замедление темпов развития.
При этом составители доклада подчеркивают, что для достижения экономического роста в стране на уровне хотя бы 3% России требуются структурные преобразования.
Комментарии
рекордный рост !? какой ? вы о чем о каком росте
Как у нас любят обещать. Неужели у нас остался тот, кто в это верит?
Сейчас это хорошо ощущается, достаточно посмотреть вокруг и заглянуть в свой карман. Ощущается очередное дно. Щас опять будем отталкиваться. Но толчка не получает и пробиваем очередное дно и идём всё глубже... Сейчас это хорошо ощущается, достаточно посмотреть вокруг и заглянуть в свой карман. Ощущается очередное дно. Щас опять будем отталкиваться. Но толчка не получает и пробиваем очередное дно и идём всё глубже... Сейчас это хорошо ощущается, достаточно посмотреть вокруг и заглянуть в свой карман. Ощущается очередное дно. Щас опять будем отталкиваться. Но толчка не получает и пробиваем очередное дно и идём всё глубже... ну и т.д.
Джазатор, у меня куртка старая карман порвался. Дно не ощущается
С 2006 по 2017 года в России рост ВВП -1.3 %, в Узбекистане 201%, Казахстане 27%, Индии 88%, Китае 215%, Нигерии 215%.
"При этом составители доклада подчеркивают, что для достижения экономического роста в стране на уровне хотя бы 3% России требуются структурные преобразования"
Но структурных преобразований нет и не предвидится...
Одни сплошные форумы,фестивали и валдаи))))