Презентация новой Hyundai Sonata прошла в Автоцентре АНТ

21 октября в Автоцентре АНТ и одновременно во всех дилерских центрах Hyundai в России состоялась презентация абсолютно новой Hyundai Sonata – стандарт стиля, качества, комфорта и безопасности в своем классе.
Сбор гостей проходил под звуки классической музыки в исполнении одного из лучших в городе струнных оркестров. Вечер начался с истории создания Hyundai Sonata, ведь новая Sonata призвана развить успех предыдущих поколений модели, при этом предлагая значительное число существенных изменений, внесенных в соответствии с современным этапом развития философии дизайна бренда.
Например, модель обладает широким набором современных технологий, включая поддержку Apple CarPlay, Android Auto мультимедиа-системой и беспроводным зарядным устройством для большего удобства пользования смартфоном во время движения.
В Автоцентре АНТ с эффектным звуком и светом публике представили новую Sonata. Решения в стиле прогрессивного дизайна нашли свое воплощение в более смелом, изысканном облике, с точно выверенными линиями и выразительными стильными изгибами, которые отражают самый современный дизайнерский язык Hyundai Motor.
При прохождении тест-драйва гости мероприятия с восторгом отмечали, что Hyundai Sonata обладает великолепной ходовой динамикой в сочетании с самыми передовыми технологиями. Также автомобиль отличается большим внутренним пространством, в котором комфортно не только водителю, но и пассажирам второго ряда. Сочетание 6-ступенчатой коробки передач с экономичным двигателем 2,4 литра (188 л.с.) позволяет достичь повышенной плавности хода, а также снизить уровень шума во время движения.
Презентацию украсил фэшн-показ женской и мужской одежды, шуб и нижнего белья. Для гостей также были приготовлены актуальные мастер-классы по визажу, по способам завязывания галстуков и по созданию цветочных композиций. Автоцентром АНТ в ходе презентации были разыграны призы и подарки для участников, в том числе сертификаты на бесплатное обслуживание в сервисном центре.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai, предлагает всем пройти бесплатный тест-драйв и лично познакомиться с новой, седьмой моделью.
Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai с 2005 года, предлагает все услуги, связанные с покупкой и обслуживанием автомобилей любых марок. В Автоцентре АНТ всегда выгодные предложения на приобретение автомобилей Hyundai и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Автоцентр АНТ, Павловский тракт, 251 д.
Тел.: +7(3852) 29-00-20.
Комментарии
ОМГ, для чего на презентации нового авто нужен показ мод и уроки макияжа? Что у вас курят маркетологи? У них совсем с фантазией плохо? Я бы еще понял, если бы машина была для овуляшек, но на авто с претензией на бизнес класс, представлять такую программу...
Да и само авто, которое 90% в потоке будут принимать за Солярис, никому не интересно. Тем более, за ту же цену можно взять Кэмри, Мондео или же одноплатформенную Оптиму, которая на Солярис, хотя бы, не похожа