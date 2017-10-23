Фото: санаторий "Рассветы над Бией"
Видеофильм "Большая вода Алтая" о путешествии по горной части сибирского региона Евгения Касперского и специалистов его организации в воскресенье получил Гран-при фестиваля туристических и спортивных фильмов "Алтайский край — место силы", который проходил в селе Стан-Бехтемир Бийского района.
Как сообщает управление связи и массовых коммуникаций региона, автором фильма выступил режиссер и оператор учебной телерадиостудии Алтайского госуниверситета Лев Тюрин, сообщил на вручении наград председатель оргкомитета конкурса, заслуженный путешественник России, мастер спорта по водному туризму Евгений Лебедев.
"Он сумел показать все изюминки этого маршрута — очень эффектная съемка и с приличным риском была, в Акемский прорыв, который они прошли — это очень опасное место, если с рафта свалишься — дышать некогда. Но они его провели и провели людей, которые знают себе цену, Касперского знает весь мир, и провели без суеты, без излишней похвальбы. Обыкновенные ребята — и хороший фильм получился", — приводит слова Лебедева агентство ТАСС.
По словам победителя фестиваля Льва Тюрина, съемка проходила в августе 2016 года — специалисты международной компании вместе с ее основателем совершили трехнедельное водное путешествие и прошли по долинам горных рек Ороктой, Тухман и Ярлу.
Фестиваль "Алтайский край — место силы" проходит ежегодно на базе санатория "Рассветы над Бией" в селе Стан-Бехтемир. В этом году на алтайском фестивале также были представлены 63 работы, посвященные туристической тематике и экстремальному спорту.
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