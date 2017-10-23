Фото: youtube.com
Трансгендер в чине подполковника Анастасия Бифанг впервые в истории бундесвера возглавила батальон, передает РИА "Новости", ссылаясь на телеканал RBB 24.
Сама комбат рассказывает, что до 40 лет испытывала некоторую "неполноценность", а затем приняла решение пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций. Теперь она полностью ощущает себя женщиной.
Анастасии предстоит командовать 381-м батальоном связи и обеспечения в городе Шторков. В ее подчинении 750 человек личного состава.
Новоявленный комбат отметила, что бойцы спокойно отнеслись к решению командования о ее назначении. Помимо этого, она заявила о намерении активнее выступать в защиту прав и интересов трансгендеров.
Впрочем, с критикой в свой адрес она все же столкнулась — на ее странице в Facebook некоторые пользователи начали оставлять оскорбительные комментарии.
Комментарии
Матяня-комбат
странно, что пол не устроил, а профессия военного устроила
Ой, у них там вообще все странно. И стрёмно.
За Европу до конца )))