Выборы ректора АлтГТУ, стартовавшие 18 октября, пока не вызвали ажиотажа. По состоянию на понедельник, 23 октября, документы никто не принес, рассказал порталу Amic.ru председатель комиссии по выборам ректора Сергей Химочка.
Это связано как со сложностью со сбором всех необходимых документов для выдвижения, так и с тем, что в прошлый раз Министерство образования отвергло кандидатуры троих соискателей. Кстати, законом им не воспрещается вновь претендовать на кресло ректора "политеха".
Прием документов от соискателей будет идти до 13 ноября. Конференция по выборам ректора, скорее всего, может состояться незадолго до Нового года. По мнению наблюдателей, наибольшие шансы, в случае заявки, имеет нынешний и.о. ректора АлтГТУ Андрей Марков.
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Напомним, в мае 2017 года Министерство образования отвергло кандидатуры проректора по международной деятельности АлтГТУ Александра Дунца, директора Бийского технологического института Максима Ленского и проректора по научно-инновационной работе АлтГТУ Владислава Федорова. Все они претендовали на кресло руководителя вуза.
Претендент на должность ректора вуза должен быть не старше 65 лет, иметь высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет, ученую степень и ученое звание. Кроме того, он обязан обладать дополнительным профобразованием в области государственного и муниципального управления; управления персоналом; управления проектами; в области менеджмента и экономики.
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