Фото: amic.ru
Студенты из Горно-Алтайска, один из которых учится в филиале Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ на первом курсе, попались на закладке наркотиков — один из тайников находился у здания алтайского краевого Заксобрания в Барнауле, сообщают "Вести 22".
Молодые люди были задержаны патрулем вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии обратили внимание на то, что один из парней при виде автомобиля правоохранителей выбросил что-то в кусты.
Силовики установили, что молодые люди хотели избавиться от синтетических наркотиков, которые имелись при них.
При досмотре у студентов нашли 14 пакетиков с запрещенным веществом. Также были изъяты сотовые телефоны, в одном из которых имелись адреса так называемых закладок.
В итоге правоохранители установили, что одна из закладок и вовсе была сделана у парламентского центра, где работает региональное Заксобрание.
Комментарии
Вот они будущие сотрудники народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ !
Получат лет по 15 - вот и жизнь "потрачена". В погоне за легкими деньгами.
джентельмены удачи
Да, теперь законы писать будет оч тяжело, не будет творческой фантазии в АКЗС !
поедут верхонки шить
двойной косяк
будущий сотрудник закладывает вещества у будущего места работы.
неудачно получилось. тень на госструктуры бросают
пацаны ветер в голове еще, вы тут злорадствуете, а у людей жизнь под откос, вместо того чтобы их образумить первым случаем, сейчас их запакуют и считай в систему толкнули на долго. тьфу
Ага, щас! Пусть сидит. В госслужбе наркоторговцев уже девать некуда.
ну, из статьи не понятно, первый это случай или нет