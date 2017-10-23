Фото: stihio.ru
Житель Чойского района Республики Алтай подозревается в краже вещей на сумму 24 тысячи рублей из здания сельской администрации.
Как сообщили в МВД по региону, заявление правоохранителям подал глава администрации. Прибывшие на место полицейские установили, что ночью неизвестный, сняв с петель входную дверь, проник в помещение администрации.
Наживой злоумышленника оказался ноутбук и Wi-Fi роутер. Вскоре правоохранители задержали 26-летнего местного жителя, который ранее уже был судим.
В отделе он рассказал, что украденные вещи продал неустановленным лицам, а полученные деньги потратил на свои нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Раньше там просто на крючок закрывали.