Дорогу на улице Заречной в алтайском поселке Прутской Павловского района вновь не отремонтировали к осени, хотя изначально местные власти обещали сделать это летом 2017 года.
Как сообщили местные жители, дорога осталась почти без изменений. Сами жители поселка в летний период времени как могли подсыпали ее щебнем, чтобы проехать к своим домам. Вся остальная улица по-прежнему в грязи.
Как ранее писал Amic.ru, уже несколько лет в нашу редакцию обращаются жители поселка Прутской Павловского района с вопросом, когда в их селе появится нормальная дорога. При этом в прошлом году в поселке провели газ. А вот дорога напоминает полигон боевых действий, где вместо асфальта стоят огромные лужи с грязью.
В апреле 2017 года местные власти заверяли, что им известно о проблемах, но на тот момент подсыпать дорожное полотно щебнем было невозможно из-за погодных условий. Тогда проблему обещали устранить уже летом, но, судя по фото, этого так и не произошло.
Комментарии
"вновь не отремонтировали к осени"
Так зачем асфальт тратить? Он в кластерах нужнее. Да и скоро зима. Грязь замёрзнет.
Особенно сильно эта ситуация сказывается на крестьянах, завершающих уборку урожая.
Ресурс АМИК добавляет , держитесь КРЕСТЬЯНЕ !!!
Из новости 11-50.
Барнаул начала XX века и начала XXI никаких различий
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