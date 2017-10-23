Фото: ester-furs.ru
Представители правительства Великобритании обратились в ООН с просьбой заменить понятие "беременная женщина" на "беременный человек" с тем, чтобы этот термин включал и трансгендеров, передает РИА "Новости" со ссылкой на Times.
Отмечается, что британское министерство иностранных дел просит скорректировать Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, основанный на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.
Этот документ был подписан и ратифицирован 168 государствами.
При этом приводятся слова одной из собеседниц британского издания, которая заявила, что инициаторы поправок вовсе не против использования термина "беременная женщина".
"Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", — отметила она.
Кроме того, сообщается, что в правительстве Британии не исключают возможности внесения поправок в законы страны, посредством чего граждане получат право самостоятельно удостоверять смену пола без представления медицинских доказательств.
Комментарии
Совсем о..!
ЛОХИ!!!!!
Отвратительно читать.